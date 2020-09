Calcio | la Juve riaccoglie Morata | ' back in town'

(Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - TORINO, 22 SET - "in" scrive lantus sui propri account social per dare il benvenuto ad Alvaro. L'attaccante, atterrato nella notte all'aeroporto di Torino Caselle, è ...

tuttosport : #Juve, il centravanti è #Morata! Trattativa in chiusura con l'Atletico - CorSport : Moviola #SerieA: #Juve, il braccio di #Bonucci ora non è rigore ma 49 giorni fa... - forumJuventus : ??GOOOOOOOOOOOOOAAAAL! SU CALCIO D'ANGOLO SEGNA LEONARDO BONUCCIIIIII! RADDOPPIO DELLA JUVE! ??????#JuveSamp 2-0… - MaffeisGiovanni : RT @SkySport: Alvaro Morata è atterrato a Torino: oggi le visite mediche con la Juventus ? - lazarismo : RT @LaStampa: La Juve molla Dzeko e prende Morata: stasera il centravanti arriva a Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juve

Ancora in stallo la trattativa per Milik tra Roma e Napoli. Dzeko ancora bloccato nella capitale La Juventus rompe gli indugi dopo aver aspettato per giorni che si sbloccasse la trattativa che ...(ANSA) - TORINO, 22 SET - "Back in town" scrive la Juventus sui propri account social per dare il benvenuto ad Alvaro Morata. L'attaccante, atterrato nella notte all'aeroporto di Torino Caselle, è ...