Beautiful, Una vita e Il segreto: anticipazioni oggi 22 settembre

anticipazioni e trame di Beautiful Una vita e Il segreto di oggi, 22 settembre 2020: Douglas rivela a Hoper che Beth è ancora viva. Tra Genoveva e Felipe scoppi ala passione. Antonita è moto preoccupata per le condizioni di salute di Donna Francisca.

Beautiful: anticipazioni 22 settembre 2020

Douglas ha sentito suo padre, Thomas, dire che Beth è ancora viva. Il Forrester minaccia il suo bambino e gli impone di

