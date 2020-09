Bagno di sangue a Lecce | l’arbitro De Santis e sua moglie assassinati in casa a coltellate

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 settembre 2020) Orrore a. Una coppia è stata trovata in una pozza di, uccisa all’interno di un condominio di via Montello. Si tratterebbe dell’arbitro Daniele Dee di una donna, Eleonora Manta, della quale non sono state fornite ulteriori generalità. Entrambi sono stati ritrovati riversi in una pozza disulle scale all’ingresso dello stabile. Il sospetto assassino sarebbe in fuga a bordo di un’auto., assassinato l’arbitro DeE’ caccia all’assassino, il responsabile del duplice omicidio, forse il tragico epilogo di una lite degenerata nel. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri del capoluogo salentino, accorsi sul posto ...