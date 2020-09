Acetaie Aperte 2020: riparte la Food Valley modenese (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Food Valley modenese riparte dall’edizione 2020 di Acetaie Aperte, manifestazione organizzata dal Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp e dal Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop che andrà in scena domenica 27 settembre in 30 luoghi di produzione. L’evento di punta del calendario annuale delle attività divulgative e promozionali dei due Consorzi, è quindi confermato e si erge anzi a baluardo di quella ripartenza che l’intero distretto auspica possa avvenire in tempi brevi. Acetaie Aperte come simbolo di rinascita – spiega Mariangela Grosoli, Presidente del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena ... Leggi su winemag (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ladall’edizionedi, manifestazione organizzata dal Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp e dal Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop che andrà in scena domenica 27 settembre in 30 luoghi di produzione. L’evento di punta del calendario annuale delle attività divulgative e promozionali dei due Consorzi, è quindi confermato e si erge anzi a baluardo di quellanza che l’intero distretto auspica possa avvenire in tempi brevi.come simbolo di rinascita – spiega Mariangela Grosoli, Presidente del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena ...

Ultime Notizie dalla rete : Acetaie Aperte Acetaie aperte, domenica 27 nel Modenese per ripartire - Mondo Agricolo Agenzia ANSA La tradizione protagonista a Nonantola con la XXII Edizione di "Sóghi, Saba e Savór"

La Partecipanza Agraria aderisce all’iniziativa “Acetaie Aperte” promossa dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena: le visite guidate si svolgeranno ogni ora e saranno a prenotazione ...

