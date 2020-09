Xbox Series X S tra ' Torre' e ' Fetta' le immagini dei prototipi e la nascita del design della next-gen Microsoft

(Di lunedì 21 settembre 2020) "Letteralmente e visivamente silenziosa" è con questa breve ma emblematica frase che il team dier e progettisti dietro alla-genhanno progettatoX eS. Due console la cui presenza deve essere quasi dimenticata considerando quanto i creatori desiderino che si integri permente nei salotti delle persone."Non è il centro dell'attenzione", spiega Phil Spencer in un'intervista molto interessante. "Vogliamo che sia fantastica da vedere ma una volta che metti la console dove desideri speriamo che non la toccherai mai più, che non la sentirai nemmeno e che semplicemente permetta di giocare a videogiochi fantastici".Un'intervista che ci porta alla scoperta di alcune...

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

PS5 viene mostrata da vicino grazie alle foto – via The Verge – della Taiwan National Communications Commission (NCC), che confermano delle dimensioni tutt’altro che ridotte per la console di prossima ...La missione principale di Cyberpunk 2077 sarà leggermente più breve rispetto a quella di The Witcher III. Lo ha annunciato Patrick Mills di CD Projekt Red al termine del terzo episodio di Night City W ...Ora che Xbox e PlayStation hanno mostrato le loro nuove console, Xbox Series X e PlayStation 5, i prezzi e le date di uscita, i giocatori farebbero bene a prepararsi alla guerra. O forse no. A ogni nu ...