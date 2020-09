Voto Veneto: L. Fontana (Lega), 'nessun duello Zaia-Salvini' (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - In Veneto "il nostro obiettivo era superare il 50 per cento tra le due liste" della Lega e di Zaia, "dove ci sono tutti militati della Lega, per avere consiglieri leghisti che facessero la maggioranza del Consiglio regionale. C'è grande soddisfazione, è stato premiato molto il governatore Luca Zaia, la sua attività negli ultimi anni, soprattutto nell'emergenza Covid. E' un Voto di stima e di fiducia nelle sue battaglie e nella sua amministrazione" e "non penso che ci siano problemi di dualismo" tra lo stesso Zaia e Matteo Salvini. Lo dice Lorenzo Fontana, segretario della Liga veneta e vicesegretario della Lega, ai microfoni del Tg de La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - In"il nostro obiettivo era superare il 50 per cento tra le due liste" dellae di, "dove ci sono tutti militati della, per avere consiglieri leghisti che facessero la maggioranza del Consiglio regionale. C'è grande soddisfazione, è stato premiato molto il governatore Luca, la sua attività negli ultimi anni, soprattutto nell'emergenza Covid. E' undi stima e di fiducia nelle sue battaglie e nella sua amministrazione" e "non penso che ci siano problemi di dualismo" tra lo stessoe Matteo. Lo dice Lorenzo, segretario della Liga veneta e vicesegretario della, ai microfoni del Tg de La7.

