Un volto | due destini – I know this much is true con Mark Ruffalo su Sky

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 21 settembre 2020) Un, due– Iisè una straordinaria miniserie tratta dal romanzo di Wally Lamb che ha messo al centro. Prodotta dalla Hbo in sei episodi diretti da Derek Cianfrance (Blue Valentine, Come un tuono) ha consentito all’attore noto al grande pubblico per il suo ruolo come Hulk nei film della Marvel di aggiudicarsi un Emmy Award (miglior attore protagonista in una miniserie) nell’ultima edizione degli Oscar per la tv. Nella grande saga familiare messa in scena dalla serie, l’attore riveste un doppio ruolo drammatico che ha messo in risalto ancora una volta tutte le sue doti autoriali. Messa in onda in Italia Dal best-seller di Wally Lamb del 1998 I...