Turate | sospetto Covid al seggio | scatta la procedura d’emergenza

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 21 settembre 2020) Aquesta mattina, lunedì 21 settembre, unè stato prima temporaneamente chiuso, poi spostato e riaperto all’esterno per uncaso di. Volata finale con colpo di scena nel comune comasco dove oltre che per il referendum confermativo si vota anche per il sindaco e il consiglio comunale. Verso le 10,30 la … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloallad’emergenza proviene da Il Notiziario.