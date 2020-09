Spencer: 'I giochi Bethesda su Xbox e PC e su altre console in base al singolo caso' (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo la notizia bomba di Microsoft che ha appena acquisito ZeniMax e Bethesda, gli utenti sono scesi in rete per festeggiarla e anche per porre le domande più logiche. Recentemente Deathloop è apparso nella conferenza di presentazione di PS5 come esclusiva temporanea, quindi, continuerà ad essere così? Questo annuncio annullerà l'accordo con Sony?Non solo Deathloop, di Arkane Studios, ma anche Ghostwire: Tokyo, di Tango Gameworks sono stati annunciati come esclusiva temporanea per PS5, seminando addirittura il dubbio che sarebbe arrivo anche su Xbox ad un certo punto. Ma da Bloomberg, il noto Jason Schreier chiarisce la situazione in un tweet estratto dalle dichiarazioni dello stesso Phil Spencer.Il tweet dice in sostanza che Phil Spencer non ha intenzione di rubare niente a nessuno e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo la notizia bomba di Microsoft che ha appena acquisito ZeniMax e, gli utenti sono scesi in rete per festeggiarla e anche per porre le domande più logiche. Recentemente Deathloop è apparso nella conferenza di presentazione di PS5 come esclusiva temporanea, quindi, continuerà ad essere così? Questo annuncio annullerà l'accordo con Sony?Non solo Deathloop, di Arkane Studios, ma anche Ghostwire: Tokyo, di Tango Gameworks sono stati annunciati come esclusiva temporanea per PS5, seminando addirittura il dubbio che sarebbe arrivo anche suad un certo punto. Ma da Bloomberg, il noto Jason Schreier chiarisce la situazione in un tweet estratto dalle dichiarazioni dello stesso Phil.Il tweet dice in sostanza che Philnon ha intenzione di rubare niente a nessuno e ...

