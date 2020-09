Spal | lesione al collaterale mediale per Di Francesco

(Di lunedì 21 settembre 2020) FERRARA - A pochi giorni dalla prima giornata di Serie B , per la, arriva una brutta notizia. Mister Marino non potrà avere a disposizione Federico Dia causa delladi primo ...

Cadere e rialzarsi, per poi precipitare nuovamente nell’incubo quando il peggio sembrava ormai alle spalle. Il 2020 sportivo di Nicolò Zaniolo è stato un vero e proprio calvario. Tutto è cominciato lo ...L’ex tecnico della Spal Leonardo Semplici, che ha allenato lo scorso anno Arkadiusz Reca, consiglia all'Atalanta di non cercare sul mercato un altro esterno sin ...La bella vittoria contro l’Olanda è stata rovinata dall’infortunio di Nicolò Zaniolo, uscito al 41’ della prima frazione per una distorsione al ginocchio sinistro. Già stamani, appena rientrato da Ams ...