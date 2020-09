Scienza | svelate le cose che ci rendono realmente attraenti!

(Di lunedì 21 settembre 2020) E’ innegabile, la bellezza gioca un ruolo importante nella seduzione. Ma non è la sola caratteristica che rende attraente una persona. La bellezza è una calamita, ma solo agli inizi di una conoscenza Secondo uno studio condotto da un gruppo di psicologi dell’Università di Cambridge, la bellezza fisica non è un elemento chiave per risultare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Scienza svelate

La Stampa

Non solo biondi e scandinavi: molti Vichinghi avevano capelli scuri e perfino sangue del sud Europa. A svelare i loro sorprendenti identikit è il più grande studio genetico mai realizzato su questo ...Attraverso una innovativa “conferenza stampa”, organizzata come un talk-show in diretta streaming, sono stati svelati i protagonisti e i contenuti del nuovo format televisivo condotto da Luigi Pelazza ...I ricercatori hanno operato per una settimana a 4.100 metri di quota sul ghiacciaio Corbassiere. Giorni di temperature elevate, con massime sempre sopra lo zero, hanno reso più difficile del previsto ...