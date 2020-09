Rivara | uccide il figlio e si spara | a dare l' allarme l' amica dopo aver visto un post

Corriere : ?? L'omicidio-suicidio a Rivara - Agricolturabio1 : RT @fabbri333: Rivara, operaio spara al figlio di 11 anni e poi si uccide - StreetNews24 : L'omicidio-suicidio a Rivara Canavese. L’uomo, secondo le prime informazioni, era separato dalla compagna e soffriv… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Torino Uccide il figlio di undici anni con la pistola e si toglie la vita, tragedia nella notte a Rivara. Post choc su… - lacittanews : Dramma nella notte nel Torinese: un uomo di 47 anni ha ucciso il figlio di 11 e poi si è tolto la vita a Rivara, ne… -

Un uomo di 47 anni, operaio, ha ucciso il figlio di 11 e poi si è tolto la vita. E' successo alle 2 di notte a Rivara, in provincia di Torino. I carabinieri della compagnia di Villa Reale, in ...Rivara (Torino): un uomo di 47 anni ha ucciso il figlio di 11 e poi si è tolto la vita. Omicidio-suicidio nella notte tra 20 e 21 settembre a Rivara (provincia di Torino), in un’abitazione di via Belt ..."Se mai ho pensato che potesse fare del male a qualcuno, immaginavo ne avrebbe fatto a me. Non ad Andrea, non a nostro figlio". Iris Pezzetti ha scoperto alle 2 di questa notte che il suo ex aveva ucc ...