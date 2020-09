Peter Jackson: la sua Weta Digital indagata per sessismo (Di lunedì 21 settembre 2020) La Weta Digital, nota compagnia di effetti speciali fondata da Peter Jackson, è indagata per “ambiente di lavoro tossico e pornografia” La Weta Digital è, dal 1993, uno dei giganti nella realizzazione di effetti speciali Digitali. Per intenderci, la nota compagnia neozelandese ha contribuito al successo globale della trilogia de Il signore degli anelli, e si è aggiudicata finora ben cinque Premi Oscar. Forse Peter Jackson, quando ha fondato la compagnia, non immaginava che avrebbe avuto a che fare con accuse di sessimo, molestie, bullismo e scambi di materiale pornografico da parte di ex dipendenti. È in seguito a tali accuse che il regista, assieme agli altri azionisti di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 settembre 2020) La, nota compagnia di effetti speciali fondata da, èper “ambiente di lavoro tossico e pornografia” Laè, dal 1993, uno dei giganti nella realizzazione di effetti specialii. Per intenderci, la nota compagnia neozelandese ha contribuito al successo globale della trilogia de Il signore degli anelli, e si è aggiudicata finora ben cinque Premi Oscar. Forse, quando ha fondato la compagnia, non immaginava che avrebbe avuto a che fare con accuse di sessimo, molestie, bullismo e scambi di materiale pornografico da parte di ex dipendenti. È in seguito a tali accuse che il regista, assieme agli altri azionisti di ...

La Weta Digital è, dal 1993, uno dei giganti nella realizzazione di effetti speciali digitali. Per intenderci, la nota compagnia neozelandese ha contribuito al successo globale della trilogia de Il si ...

Sessismo e bullismo denunciato alla Weta, realizzatrice degli effetti speciali del Signore degli Anelli

È stata avviata un’indagine interna indipendente per verificare queste accuse di “cultura del lavoro deleteria”, per volontà degli azionisti di maggioranza, tra cui Peter Jackson, la moglie Fran Welsh ...

