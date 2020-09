Milan, Pioli: “Il meccanismo funziona. Vogliamo tornare in Europa” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Milan si impone sul Bologna per 2-0. Decisiva una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri sono imbattuti da quando si è tornati in campo dopo il lockdown.caption id="attachment 995347" align="alignnone" width="1024" Pioli (Getty Images)/captionLE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "A non stupisce stare così tanto bene. La squadra si conosce in campo. Non era una partita facile. Siamo stati bene durante la partita. Fino al 2-0 abbiamo giocato una partita attenta e seria. In altre situazioni dobbiamo migliorare. Abbiamo individualità di grande livello oltre a Ibrahimovic. funziona il meccanismo, funzionano le posizioni. Ibra sa stringere i denti e sfruttare le occasioni. ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilsi impone sul Bologna per 2-0. Decisiva una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri sono imbattuti da quando si è tornati in campo dopo il lockdown.caption id="attachment 995347" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Stefanoanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "A non stupisce stare così tanto bene. La squadra si conosce in campo. Non era una partita facile. Siamo stati bene durante la partita. Fino al 2-0 abbiamo giocato una partita attenta e seria. In altre situazioni dobbiamo migliorare. Abbiamo individualità di grande livello oltre a Ibrahimovic.ilno le posizioni. Ibra sa stringere i denti e sfruttare le occasioni. ...

