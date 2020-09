Maldini: «L’obiettivo non è qualificarsi in Champions ma provarci. Sul mercato…» (Di lunedì 21 settembre 2020) Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Milan-Bologna. Le parole del ds rossonero Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Milan-Bologna. Le sue parole. OBIETTIVI – «Sono anni che si parla di Champions League, ma sono sette anni che non ci qualifichiamo. Nella scorsa stagione si è creato qualcosa di diverso e credo che i frutti si devono vedere. L’obiettivo che ci è stato chiesto non è di qualificarci in Champions, ma di riuscire ad andarci vicini e provarci. Ci sono squadre più attrezzate, ma se ci sarà l’occasione ci proveremo». MERCATO – «Abbiamo un’idea di come costruire la squadra. Guardiamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Paoloha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Milan-Bologna. Le parole del ds rossonero Paolo, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Milan-Bologna. Le sue parole. OBIETTIVI – «Sono anni che si parla diLeague, ma sono sette anni che non ci qualifichiamo. Nella scorsa stagione si è creato qualcosa di diverso e credo che i frutti si devono vedere. L’obiettivo che ci è stato chiesto non è di qualificarci in, ma di riuscire ad andarci vicini e. Ci sono squadre più attrezzate, ma se ci sarà l’occasione ci proveremo». MERCATO – «Abbiamo un’idea di come costruire la squadra. Guardiamo ...

