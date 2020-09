Lockdown parziale a Madrid e altre notizie sul virus (Di lunedì 21 settembre 2020) La capitale spagnola limita gli spostamenti, multe salatissime per chi viola la quarantena nel Regno Unito, allo studio i criteri per beneficiare del vaccino: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) La capitale spagnola limita gli spostamenti, multe salatissime per chi viola la quarantena nel Regno Unito, allo studio i criteri per beneficiare del vaccino: l’attualità sulla pandemia. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown parziale Lockdown parziale a Madrid e altre notizie sul virus Internazionale Coronavirus, Usa verso i 200 mila morti. Metà della Francia è “zona rossa”. Madrid: nuove restrizioni per 850mila cittadini

Sono più di 31 milioni i casi nel mondo secondo i nuovi dati della John Hopkins University parlano di 31.028.757 contagi La pandemia da coronavirus ha provocato 960 mila vittime in tutto il mondo e su ...

Regno Unito: premier Johnson domani potrebbe annunciare un nuovo lockdown. Crescono i contagi. I titoli dei giornali britannici

(Londra) La notizia che il premier Boris Johnson parlerà alla nazione, domani sera, come è capitato alla fine dello scorso marzo, con l’avvio del lockdown, occupa le prime pagine dei giornali britanni ...

