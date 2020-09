‘Live – Non è la D’Urso’, videomessaggio a sorpresa di Fabrizio Corona ad Asia Argento… con un finale inaspettato! (Di lunedì 21 settembre 2020) Barbara D’Urso, padrona di casa di Live Non è la D’Urso, ha intervistato nella seconda puntata del suo programma l’attrice Asia Argento in occasione del suo 45° compleanno. La D’Urso ha focalizzato l’attenzione sulla passata relazione amorosa di Asia con Fabrizio Corona, il quale aveva dichiarato che l’attrice fosse innamorata di lui mentre da parte sua i sentimenti non erano corrisposti. L’Argento ha voluto subito smentire la versione dei fatti di Corona: Non eravamo innamorati, eravamo due persone problematiche, due mattacchioni, che si sono trovate in quel momento. Io ho visto le stelle, lui non lo so e poi è finita. Io non ero innamorata, però gli ho voluto bene. Barbara, in seguito, ha mandato in onda un filmato registrato proprio ... Leggi su isaechia (Di lunedì 21 settembre 2020) Barbara D’Urso, padrona di casa di Live Non è la D’Urso, ha intervistato nella seconda puntata del suo programma l’attriceArgento in occasione del suo 45° compleanno. La D’Urso ha focalizzato l’attenzione sulla passata relazione amorosa dicon, il quale aveva dichiarato che l’attrice fosse innamorata di lui mentre da parte sua i sentimenti non erano corrisposti. L’Argento ha voluto subito smentire la versione dei fatti di: Non eravamo innamorati, eravamo due persone problematiche, due mattacchioni, che si sono trovate in quel momento. Io ho visto le stelle, lui non lo so e poi è finita. Io non ero innamorata, però gli ho voluto bene. Barbara, in seguito, ha mandato in onda un filmato registrato proprio ...

