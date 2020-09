Leyton Orient-Tottenham a rischio: alcuni giocatori positivi al Covid (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Leyton Orient ha comunicato che alcuni giocatori della prima squadra sono risultati positivi al Coronavirus. Il club di quarta divisione inglese, martedì 22 settembre, avrebbe dovuto sfidare il Tottenham nel match valido per il terzo turno di Coppa di Lega, ma che ora rischi di essere rinviato. La English Football League e il Ministero della Salute britannico stanno discutendo in queste ore sul da farsi. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilha comunicato chedella prima squadra sono risultatial Coronavirus. Il club di quarta divisione inglese, martedì 22 settembre, avrebbe dovuto sfidare ilnel match valido per il terzo turno di Coppa di Lega, ma che ora rischi di essere rinviato. La English Football League e il Ministero della Salute britannico stanno discutendo in queste ore sul da farsi.

