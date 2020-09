Le mascherine casalinghe schermano in modo efficace (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - La maggior parte delle mascherine casalinghe può svolgere efficacemente la funzione schermante anche in caso di starnuti, tosse o parlato. A questa conclusione sono giunti gli esperti dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, che hanno condotto uno studio, pubblicato sulla rivista Extreme Mechanics Letters, per determinare l'efficacia di alcuni tessuti utilizzati nelle maschere fatte in casa. "Le particelle di aerosol - spiega Taher Saif, ingegnere meccanico presso l'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign - sono generalmente inferiori ai cinque micrometri e si trovano nell'intervallo di centinaia di nanometri. Durante il parlato, quando si tossisce o si starnutisce, tuttavia, possono essere espulse particelle che raggiungono un millimetro di diametro". L'esperto aggiunge che questi corpuscoli ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - La maggior parte dellepuò svolgeremente la funzione schermante anche in caso di starnuti, tosse o parlato. A questa conclusione sono giunti gli esperti dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, che hanno condotto uno studio, pubblicato sulla rivista Extreme Mechanics Letters, per determinare l'efficacia di alcuni tessuti utilizzati nelle maschere fatte in casa. "Le particelle di aerosol - spiega Taher Saif, ingegnere meccanico presso l'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign - sono generalmente inferiori ai cinque micrometri e si trovano nell'intervallo di centinaia di nanometri. Durante il parlato, quando si tossisce o si starnutisce, tuttavia, possono essere espulse particelle che raggiungono un millimetro di diametro". L'esperto aggiunge che questi corpuscoli ...

aster_biz : @carmelodipaola Per un sufficiente grado di sicurezza le mascherine chirurgiche vanno bene (e se fatte bene anche q… - LauraL07620640 : @MediasetTgcom24 Ci hanno mandato in giro ovunque, ospedali inclusi, anche in piena pandemia, con le mascherine cas… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherine casalinghe Monaco Impact lancia una campagna contro l'inquinamento da mascherine AMP Monaco Emmy Awards 2020: i dettagli beauty che ci sono piaciuti

Il red carpet casalingo (ma molto social) degli Emmy Awards 2020 ha regalato beauty look pieni di glamour hollywoodiano amplificati da messaggi sociali. Le foto e il best of In questa edizione partic ...

Distanze e mascherine Tifosi: digiuno finito

Prima domenica sugli spalti dell’Eurosuole dopo sette mesi. Ma gli spettatori sono solo 529 su mille posti a disposizione ...

Simone Bonetta, da graffitaro a designer per il colosso di casalinghi

Dai graffiti tracciati di nascosto sui muri delle stazioni alla ceramica dei piatti e al vetro dei bicchieri di una delle più note catene di casalinghi, passando attraverso i tatuaggi sulla pelle, le ...

Il red carpet casalingo (ma molto social) degli Emmy Awards 2020 ha regalato beauty look pieni di glamour hollywoodiano amplificati da messaggi sociali. Le foto e il best of In questa edizione partic ...Prima domenica sugli spalti dell’Eurosuole dopo sette mesi. Ma gli spettatori sono solo 529 su mille posti a disposizione ...Dai graffiti tracciati di nascosto sui muri delle stazioni alla ceramica dei piatti e al vetro dei bicchieri di una delle più note catene di casalinghi, passando attraverso i tatuaggi sulla pelle, le ...