Labbra | i migliori trattamenti per mantenerle perfette anche in inverno

Le Labbra sono una zona molto esposta e sensibile del nostro corpo. Scopriamo quali sono i trattamenti migliori per mantenerle perfette anche in inverno. L'inverno sta bussando alle nostre porte e anche la beauty routine dovrà essere adattata alle temperature più rigide. Come per il viso anche le Labbra, costantemente esposte al vento freddo, andranno …

Su molte passerelle di stagione il trucco è stato incentrato proprio sulle labbra: è stato così da Fendi e Anna Sui, con labbra accese di rossi intensi, ma anche da Roksanda, Laquan e Mugler, fino a R ...

Naike Rivelli hot sui social: foto nuda e bacio sulle labbra alla Muti

Naike Rivelli continua a provocare con video e scatti ad alto tasso di seduzione. L’ultima serie di foto apparsa sul sul profilo Instagram ha scatenato le fantasie dei fan, ma anche molte polemiche. I ...

Freddo e labbra screpolate: come prepararle all’arrivo dell’inverno

Scrub: Innanzitutto per eliminare tutte le cellule morte e per permettere ai prodotti nutrienti di penetrare fino in fondo, andrebbe effettuato uno scrub almeno una volta a settimana. Se sono particol ...

