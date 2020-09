La ‘guerra’ degli Oasis: Liam Gallagher dice che il fratello no-mask «è un imbecille» (Di lunedì 21 settembre 2020) Il rapporto tra i due fratelli non è mai stato eccelso e la storia degli Oasis lo dimostra. Ma la pandemia da Coronavirus non ha fatto altro che mettere ancor più in evidenza la differente visione del mondo che hanno i due fratelli che hanno composto uno dei gruppi musicali più in voga negli Anni ’90. E dopo la posizione no-mask (e negazionista) di Noel, ecco che sui social è arrivata la replica di Liam Gallagher che non ha esitato a definire il fratello «un imbecille». LEGGI ANCHE > Noel Gallagher e l’uso della mascherina: «Non la indosso, se prendo il virus è un mio problema» La scorsa settimana, durante il suo intervento nella trasmissione in podcast di Matt Morgan su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il rapporto tra i due fratelli non è mai stato eccelso e la storialo dimostra. Ma la pandemia da Coronavirus non ha fatto altro che mettere ancor più in evidenza la differente visione del mondo che hanno i due fratelli che hanno composto uno dei gruppi musicali più in voga negli Anni ’90. E dopo la posizione no-(e negazionista) di Noel, ecco che sui social è arrivata la replica diche non ha esitato a definire il«un». LEGGI ANCHE > Noele l’uso della mascherina: «Non la indosso, se prendo il virus è un mio problema» La scorsa settimana, durante il suo intervento nella trasmissione in podcast di Matt Morgan su ...

stefano19 : @khamul2k12 A parte che la guerra uccide generalmente giovani e oltre ai morti lascia numeri 3/4 volte superiori di… - diamante1501 : RT @Saturnianin: @adrianobusolin L'Africa ha così tante persone che non c'è abbastanza lavoro e cibo. Gli africani vanno in Europa, dove ci… - tragi_com78 : RT @khamul2k12: Il totale delle vittime italiane della II guerra mondiale è stimato in 472.000 circa. Quelle degli USA è di 413.000. Dal '3… - adrianobusolin : RT @Saturnianin: @adrianobusolin L'Africa ha così tante persone che non c'è abbastanza lavoro e cibo. Gli africani vanno in Europa, dove ci… - Saturnianin : @adrianobusolin L'Africa ha così tante persone che non c'è abbastanza lavoro e cibo. Gli africani vanno in Europa,… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘guerra’ degli Conversazione con l’attore e doppiatore Angelo Evangelista ciociariaoggi.it