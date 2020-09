Juventus, potrebbe tornare Alvaro Morata in prestito dall’Atletico (Di lunedì 21 settembre 2020) Alvaro Morata potrebbe diventare un giocatore della Juventus per la stagione 2020/2021. Secondo quanto riportato da Deportes Cuatro, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di assecondare la volontà del calciatore spagnolo di tornare in Italia. L’attaccante 27enne ha infatti già vestito la maglia bianconera dal 2014 al 2016. Morata approderebbe alla Juve in prestito e i colchoneros starebbero già lavorando sul mercato per trovare un sostituto. Il nome in pole position sembra essere quello di Luis Suarez, ormai scaricato dal Barcellona ma che ancora non ha trovato un accordo per svincolarsi dai blaugrana. Il Pistolero avrebbe rifiutato una buonuscita da 7 milioni di euro, pretendendo l’intero ingaggio della stagione in corso. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020)diventare un giocatore dellaper la stagione 2020/2021. Secondo quanto riportato da Deportes Cuatro, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di assecondare la volontà del calciatore spagnolo diin Italia. L’attaccante 27enne ha infatti già vestito la maglia bianconera dal 2014 al 2016.approderebbe alla Juve ine i colchoneros starebbero già lavorando sul mercato per trovare un sostituto. Il nome in pole position sembra essere quello di Luis Suarez, ormai scaricato dal Barcellona ma che ancora non ha trovato un accordo per svincolarsi dai blaugrana. Il Pistolero avrebbe rifiutato una buonuscita da 7 milioni di euro, pretendendo l’intero ingaggio della stagione in corso.

