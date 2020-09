"Il Covid impone un ripensamento del modello di sviluppo", dice Parolin (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - L'emergenza coronavirus deve essere affrontata con un'adeguata organizzazione sanitaria, una ricerca avanzata ed un rigore etico assoluto. L'emergenza, scrive oggi il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, impone anche un radicale ripensamento dei criteri di sviluppo. Per questo è necesario l'emergere di una presenza di cattolici adeguatamente preparati e disposti ad assumersi le loro responsabilità di fronte alla cosa comune. Il compito e le sfide della Cattolica "Possiamo ricordare con gratitudine il personale accademico e sanitario del Policlinico Universitario A. Gemelli, che si è fatto carico, con grande generosità e competenza, di accogliere e curare migliaia di persone colpite dal Covid-19", scrive il Cardinale in una lettera ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - L'emergenza coronavirus deve essere affrontata con un'adeguata organizzazione sanitaria, una ricerca avanzata ed un rigore etico assoluto. L'emergenza, scrive oggi il segretario di Stato vaticano Pietroanche un radicaledei criteri di. Per questo è necesario l'emergere di una presenza di cattolici adeguatamente preparati e disposti ad assumersi le loro responsabilità di fronte alla cosa comune. Il compito e le sfide della Cattolica "Possiamo ricordare con gratitudine il personale accademico e sanitario del Policlinico Universitario A. Gemelli, che si è fatto carico, con grande generosità e competenza, di accogliere e curare migliaia di persone colpite dal-19", scrive il Cardinale in una lettera ...

Agenzia_Italia : 'Il Covid impone un ripensamento del modello di sviluppo', dice Parolin - carmen_distaso : RT @Nanoalto: In GB Boris Johnson valuta nuovi lockdown e intanto impone multe fino a 10000 sterline per chi viola le rigole anti-covid. Ma… - Nanoalto : In GB Boris Johnson valuta nuovi lockdown e intanto impone multe fino a 10000 sterline per chi viola le rigole anti… - NicoEsp72 : RT @lucarallo: Le sfide che la nuova normalità impone nel post-covid stanno spingendo le aziende a reinventare i processi di business. Seg… - Jambonet1 : RT @CesareSacchetti: Solinas richiede un test negativo al Covid per entrare in Sardegna. Marsilio in Abruzzo impone la mascherina h24. I go… -