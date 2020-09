I risultati delle elezioni regionali in Puglia (Di lunedì 21 settembre 2020) Arriveranno in serata, ma prima circoleranno gli exit poll che daranno qualche prima indicazione su chi è andato meglio tra Emiliano e Fitto Leggi su ilpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Arriveranno in serata, ma prima circoleranno gli exit poll che daranno qualche prima indicazione su chi è andato meglio tra Emiliano e Fitto

AMorelliMilano : Nell’accogliente #Milano di Sala, marocchino si scaglia con calci e pugni contro gli agenti, intervenuti per sedare… - FBiasin : - RaiPortaaPorta : Questa sera in prima serata parliamo delle #elezioni2020 e del #ReferendumCostituzionale. Esperti, protagonisti e p… - ilpost : I risultati delle elezioni in Valle d’Aosta - ilpost : I risultati delle elezioni regionali nelle Marche -