Grano saraceno I suoi chicchi depurano l’organismo e riducono gli zuccheri nel sangue

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 settembre 2020) Usato in Cina già dal X secolo d.C. e in Europa dal Medioevo in poi, ilnon può essere considerato un vero e proprio cereale, poiché appartenente alla famiglia delle Polygonaceae, ma è ricco di principi nutritivi al pari dei cereali e per questo motivo viene impiegato in cucina come fosse un alimento glucidico. In particolare, contiene ferro e sali minerali (tra i quali spicca il magnesio), vitamina B e vitamina E. Nel suo chicco sono presenti gli amminoacidi essenziali, soprattutto lisina e triptofano: ha quindi un buon potere nutritivo. Inoltre, essendo senza glutine, è indicato per i celiaci e per chi soffre di un’intolleranza a questa proteina. Adatto anche ai diabetici È un alimento preziosissimo, in quanto permette di assumere carboidrati evitando gli sbalzi di ...