Covid a scuola, un positivo alle medie di Origgio: 10 insegnanti in quarantena (Di lunedì 21 settembre 2020) Una docente dell'Istituto comprensivo Manzoni, operativa alla scuola media "Schiaparelli" di Origgio, è risultata positiva al Covid-19. A renderlo noto è il sindaco uscente Mario Ceriani: "Sono stato informato dalla nuova dirigente scolastica – riferisce – Si tratta di un'insegnante che aveva partecipato a una riunione preliminare alla riapertura della scuola, pertanto sono stati messi …

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid Roma, stop dei pediatri: agli alunni senza test niente certificati per la scuola Il Messaggero Asp di via La Loggia: dopo il caso di Coronavirus ripartono le attività

CasaCorriere, «ri-partire» dalla scuola: il futuro non aspetta

l’inedito ritorno a scuola in era pandemica 2020, purtroppo non post-Covid, come tutti avevamo sperato ma con un’emergenza sanitaria ancora in corso. A tutte le incognite, ma anche a tutte le ...

