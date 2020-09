Cecchi Paone smascherato dalla D'Urso. Imbarazzo in diretta (Di lunedì 21 settembre 2020) A "Live Non è la D'Urso", Barbara D'Urso sbugiarda Alessandro Cecchi Paone in diretta: "Mi prendi in giro? Asino". Durante il talk sulla veridicità del titolo nobiliare di Patrizia de Blanck, la D'Urso ha stuzzicato Cecchi Paone, ospite in studio: "Alessandruccio, caro, cucciolotto, voglio parlare con te. Non sapevo che avessi un concetto così brutto del mio Grande Fratello", Paone ha trasecolato, ma la D'Urso con tono mefistofelico: "Non sai cosa hai detto? Adesso te lo faccio vedere. Sentite cosa diceva il mio cucciolotto. Purtroppo un tecnico si è dimenticato di chiudere l'audio dietro le quinte e mentre intervistavo Gina Lollobrigida che diceva che il GF era stato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) A "Live Non è la D'", Barbara D'sbugiarda Alessandroin: "Mi prendi in giro? Asino". Durante il talk sulla veridicità del titolo nobiliare di Patrizia de Blanck, la D'ha stuzzicato, ospite in studio: "Alessandruccio, caro, cucciolotto, voglio parlare con te. Non sapevo che avessi un concetto così brutto del mio Grande Fratello",ha trasecolato, ma la D'con tono mefistofelico: "Non sai cosa hai detto? Adesso te lo faccio vedere. Sentite cosa diceva il mio cucciolotto. Purtroppo un tecnico si è dimenticato di chiudere l'audio dietro le quinte e mentre intervistavo Gina Lollobrigida che diceva che il GF era stato ...

BISLACCO3 : RT @Kamy7710: #noneladurso Cecchi Paone - JohSogos : RT @tempoweb: Cecchi Paone smascherato dalla D'Urso. Imbarazzo in diretta #barbaradurso #alessandrocecchipaone #livenoneladurso https://t.… - tempoweb : Cecchi Paone smascherato dalla D'Urso. Imbarazzo in diretta #barbaradurso #alessandrocecchipaone #livenoneladurso… - Tartaruga9731 : RT @Tristan__esdpv: Barbara che invita Cecchi Paone per poi sputtanarlo in diretta sto male #noneladurso - archbiss : @agorarai @ACP_CecchiPaone Cecchi Paone corri a difendere la Costituzione! Vota NO! -