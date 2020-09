GorettiGianluca : RT @CalcioFinanza: Caso Diawara: la Roma rischia il 3-0 a tavolino con l’Hellas - Triplete12 : RT @CalcioFinanza: Caso Diawara: la Roma rischia il 3-0 a tavolino con l’Hellas - icolpidelcondor : RT @CalcioFinanza: Caso Diawara: la Roma rischia il 3-0 a tavolino con l’Hellas - Alessandro_Ill : RT @CalcioFinanza: Caso Diawara: la Roma rischia il 3-0 a tavolino con l’Hellas - rio_vela : RT @Vale96L: 'Nella lista dei 25 posti però la Roma ha ancora 4 slot liberi e avrebbe potuto inserire tranquillamente Diawara in uno di que… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Diawara

ROMA - E’ bastata una battuta televisiva a mezza bocca, un «vediamo» molto faceto e poco serio, per alimentare un dibattito social sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri alla Roma. Sono gli effe ...Un ottimo Spinazzola e un buon Pedro non fanno uno Dzeko. La si può mettere così, semplice. Troppo semplice però rispetto ad uno zero a zero della Roma a Verona ...Due volti, un punto, tanto da lavorare. La Roma del Bentegodi lascia una discreta impressione a fine primo tempo (ma sbagliando troppo sotto porta) e sparisce nella ripresa contro un Verona carico di ...