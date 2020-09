Calciomercato Spal: incontro con l’Inter per Esposito (Di lunedì 21 settembre 2020) La Spal ha incontrato l’Inter per parlare di Sebastiano Esposito: l’attaccante nerazzurro interessa molto ai ferraresi I dirigenti della Spal sono stati nella sede dell’Inter per parlare di Sebastiano Esposito. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club ferrarese vorrebbe chiudere la trattativa con la formula del prestito secco. I dirigenti del club emiliano si sono recati nella sede dell’Inter e si proverà quindi a chiudere e a battere la concorrenza del Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Laha incontrato l’Inter per parlare di Sebastiano: l’attaccante nerazzurro interessa molto ai ferraresi I dirigenti dellasono stati nella sede dell’Inter per parlare di Sebastiano. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club ferrarese vorrebbe chiudere la trattativa con la formula del prestito secco. I dirigenti del club emiliano si sono recati nella sede dell’Inter e si proverà quindi a chiudere e a battere la concorrenza del Genoa. Leggi su Calcionews24.com

I dirigenti della SPAL sono stati nella sede dell’Inter per parlare di Sebastiano Esposito. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club ferrarese vorrebbe chiudere la trattativa con la formula del presti ...

Mercato – Il Torino si allontana da Esposito: il motivo riguarda la formula

Il classe 2002, seguito in questo momento soprattutto da Crotone in Serie A e Spal nella categoria cadetta, non andrà però nella formazione allenata da Marco Giampaolo. A svelarne i motivi è stato ...

Roma verso la sconfitta 0-3 a tavolino al Verona: pasticcio con Diawara

La prima partita della presidenza Friedkin rischia di trasformarsi in una Caporetto per la Roma. Il pareggio 0-0 con il Verona, infatti, martedì sarà quasi sicuramente trasformato in uno 0-3 a tavoli ...

