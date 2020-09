Cagliari, programmate per oggi le visite mediche di Godin (Di lunedì 21 settembre 2020) Con l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter, il club nerazzurro ha ultimato anche l’accordo per il trasferimento del difensore centrale uruguagio Diego Godin al Cagliari: come reso noto dal quotidiano Unione Sarda e confermato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi sono state confermate le visite mediche a Roma dell’ex Atletico Madrid, preludio di un’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore. Giornal.it. Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020) Con l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter, il club nerazzurro ha ultimato anche l’accordo per il trasferimento del difensore centrale uruguagio Diegoal: come reso noto dal quotidiano Unione Sarda e confermato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, nella giornata disono state confermate lea Roma dell’ex Atletico Madrid, preludio di un’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore. Giornal.it.

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari programmate Cagliari, prevista domani l’interruzione dell’energia elettrica in una parte delle vie Is Mirrionis e Castagne Vizza S&H Magazine Giornata internazionale della pace: le iniziative in Sardegna

Trentasette iniziative territoriali che si svolgeranno in contemporanea in altrettanti comuni della Sardegna, per celebrare la Giornata Internazionale della Pace proclamata dall'Onu sul tema "Shaping ...

Disagi per autotrasporto e logistica al porto di Ancona

La Guardia di Finanza di Cagliari ha completato tre filoni d’indagine sul fallimento di alcune società, scoprendo alcuni casi di bancarotta fraudolenta, tra cui di di un’impresa di autotrasporto. K44 ...

Vidal è sbarcato a Milano: oggi visite mediche e firma sul biennale

Finalmente Vidal. Ieri, il centrocampista cileno è sbarcato a Milano e ha salutato i tifosi più fedeli che lo aspettavano, con trepidazione, da diverse settimane: ha anche postato un tweet con cui ann ...

