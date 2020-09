Antonella Clerici | «Lo stop della De Santis è stata un’opportunità» si | certo! «Devo riconquistare il mio pubblico con E’ Sempre Mezzogiorno»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 21 settembre 2020), dopo alcuni rinvii, è pronta a tornare lì dove l’avevamo lasciata. Anzi, lì dove se n’era andata. A sette giorni dal debutto di È, in una lunga intervista al Corriere, la conduttrice si racconta e racconta qualcosa in merito al nuovo programma: “È un fantabosco, con fate, gnomi e un albero magico. C’è un grande led dove scorrono in diretta le immagini del bosco che circonda casa mia. E poi al centro dello studio una cucina che ricorda la mia: per me il salotto buono èstato la cucina, gli ospiti li accolgo lì, in quello che è il focolarecasa. Penso a un programma che vuole dispensare gentilezza; la ...