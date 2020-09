22 Settembre di Ultimo, il singolo che segna un nuovo inizio (Di lunedì 21 settembre 2020) 22 Settembre di Ultimo esce il 22 Settembre. Il nuovo singolo del cantautorap romano è in programma per oggi a mezzanotte. Allo scoccare del 22 Settembre 2020 sarà disponibile in streaming e in digital download il nuovo brano inedito di Ultimo, dal titolo 22 Settembre. Ad annunciarlo ai fan è stato lo stesso artista con un post sui social. Ha raccontato di aver scritto un brano intitolato 22 Settembre qualche mese fa. La data di uscita non poteva quindi che essere quella del 22 Settembre 2020. 22 Settembre di Ultimo sarà disponibile dalla mezzanotte di oggi, rompendo ogni regola relativa al new music friday che relega le nuove uscite ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) 22diesce il 22. Ildel cantautorap romano è in programma per oggi a mezzanotte. Allo scoccare del 222020 sarà disponibile in streaming e in digital download ilbrano inedito di, dal titolo 22. Ad annunciarlo ai fan è stato lo stesso artista con un post sui social. Ha raccontato di aver scritto un brano intitolato 22qualche mese fa. La data di uscita non poteva quindi che essere quella del 222020. 22disarà disponibile dalla mezzanotte di oggi, rompendo ogni regola relativa al new music friday che relega le nuove uscite ...

Ultime Notizie dalla rete : Settembre Ultimo Ultimo, aumenta l'attesa: un post con data 22 settembre annuncia il nuovo singolo? Sky Tg24 SAN MATTEO/ Video, Vescovo Bellandi “in lui la ricchezza dell’annuncio evangelico”

San Matteo, video: il 21 settembre si celebra il patrono di Salerno. Apostolo e evangelista, il Pontificale del Vescovo Bellandi Ricorre oggi la celebrazione di San Matteo, apostolo ed evangelista non ...

Boris Johnson a Perugia, l’aeroporto conferma. Ospite a Palazzo Terranova dall’oligarca Lebedev? Battesimo top secret del figlio?

Il weekend del 12 e 13 settembre in gran segreto ... preceduto da Tony Blair (ex premier britannico) e non ultimo il calciatore fuoriclasse Luis Suárez”. Il premier, quando era ministro degli Esteri, ...

Padova, uno studente del liceo Nievo positivo al Covid

Un altro caso di coronavirus agita le scuole di Padova. Dopo quello della media Giotto di via del Carmine dove, giovedì 17 settembre, la positività di un alunno del terzo anno ha comportato l’isolamen ...

