“1 milione di euro in eredità a loro”: nonna Alessandra lascia tutti di stucco (Di lunedì 21 settembre 2020) Alessandra Micheli, il gesto dal cuore grande. A riportare la notizia il Corriere della Sera, dove il nome della 94enne appare come una vera e propria di celebrità. Il gesto di Alessandra Micheli non necessita di ulteriori commenti. La donna, prima di andarsene, ha pensato a tutte le parrocchie delle comunità in cui aveva vissuto: Orzinuovi (Brescia) e Castelleone (Cremona). Alessandra si è spenta all’età di 94 anni nel 2018, ma le pratiche testamentarie e l’effettivo trasferimento dei lasciti si sono conclusi di recente. Una cifra, quella lasciata alle parrocchie delle comunità che frequentava con devozione e fede indiscutibili, che non ha precedenti: circa un milione di euro. Non credevano ai loro occhi don Domenico Amidani, parroco ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020)Micheli, il gesto dal cuore grande. A riportare la notizia il Corriere della Sera, dove il nome della 94enne appare come una vera e propria di celebrità. Il gesto diMicheli non necessita di ulteriori commenti. La donna, prima di andarsene, ha pensato a tutte le parrocchie delle comunità in cui aveva vissuto: Orzinuovi (Brescia) e Castelleone (Cremona).si è spenta all’età di 94 anni nel 2018, ma le pratiche testamentarie e l’effettivo trasferimento dei lasciti si sono conclusi di recente. Una cifra, quellata alle parrocchie delle comunità che frequentava con devozione e fede indiscutibili, che non ha precedenti: circa undi. Non credevano ai loro occhi don Domenico Amidani, parroco ...

