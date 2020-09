Volley, Supercoppa maschile 2020: vince Modena, ma in finale va Perugia (Di domenica 20 settembre 2020) La Sir Safety Conad Perugia è la seconda finalista della Supercoppa maschile 2020 di Volley. La Leo Shoes Modena ha vinto la gara di ritorno 3-2 (25-22, 25-20, 14-25, 26-28, 15-12), ma a Perugia bastavano due set per accedere alla finale. I Canarini hanno lottato, supportati dal (poco) pubblico di casa, ma la loro determinazione non è bastata. Di seguito la cronaca del match. La cronaca del match. Squadre contratte in avvio, con diversi errori al servizio. Modena trova il ritmo e guadagna un discreto vantaggio (10-6), salvo poi subire la rimonta di Perugia (12-12). Il set prosegue punto a punto, ma nel finale i padroni di casa allungano (24-20) e chiudono 25-22. La seconda frazione di ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) La Sir Safety Conadè la seconda finalista delladi. La Leo Shoesha vinto la gara di ritorno 3-2 (25-22, 25-20, 14-25, 26-28, 15-12), ma abastavano due set per accedere alla. I Canarini hanno lottato, supportati dal (poco) pubblico di casa, ma la loro determinazione non è bastata. Di seguito la cronaca del match. La cronaca del match. Squadre contratte in avvio, con diversi errori al servizio.trova il ritmo e guadagna un discreto vantaggio (10-6), salvo poi subire la rimonta di(12-12). Il set prosegue punto a punto, ma neli padroni di casa allungano (24-20) e chiudono 25-22. La seconda frazione di ...

