Supercoppa | Lube in finale al Golden Set

Nella semifinale di ritorno della Del Monte Supercoppa 2020 Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trento se le sono date di santa ragione per cinque set più uno per decidere chi fra le due fosse la squadra ...Vince Modena al tie break ma la Sir volley è in finale di Supercoppa. La squadra di casa è partita forte e si è portata sul 2-0 grazie ai parziali 25-22 e 25-20. Poi la reazione della squadra di Heyne ...La Sir Volley Perugia guadagna l’accesso alla finale di Supercoppa, venerdì prossimo al PalaOlimpia di Verona (ore 21.30), si giocherà il primo trofeo stagionale ancora contro gli acerrimi rivali dell ...