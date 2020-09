Sicilia, dopo il lockdown la Regione punta sui matrimoni per rilanciare l’economia: 3,5 milioni di euro per chi si sposa sull’isola (Di domenica 20 settembre 2020) “Thom Yorke viene sposarsi a Bagheria per avere tremila euro da Musumeci?”. La domanda impazza oggi sui social in vista del matrimonio brit-siculo tra il frontman dei Radiohead e l’attrice Dajana Roncioni. Il lieto evento segue di poco, infatti, il grande annuncio del governo di Musumeci, che ha stanziato tremila euro alle coppie che decideranno di sposarsi in Sicilia. Da adesso fino al 31 luglio basterà dire di sì in terra di Trinacria per avere l’incentivo. Ovvero per immergersi nel barocco e affogare lo sguardo nel mare siculo, risparmiando tremila euro a coppia. Tanto è disposta a pagare la Regione Siciliana per scuotere gli indecisi e spingerli ad ufficializzare il proprio amore. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) “Thom Yorke vienersi a Bagheria per avere tremilada Musumeci?”. La domanda impazza oggi sui social in vista delo brit-siculo tra il frontman dei Radiohead e l’attrice Dajana Roncioni. Il lieto evento segue di poco, infatti, il grande annuncio del governo di Musumeci, che ha stanziato tremilaalle coppie che decideranno dirsi in. Da adesso fino al 31 luglio basterà dire di sì in terra di Trinacria per avere l’incentivo. Ovvero per immergersi nel barocco e affogare lo sguardo nel mare siculo, risparmiando tremilaa coppia. Tanto è disposta a pagare lana per scuotere gli indecisi e spingerli ad ufficializzare il proprio amore. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia dopo Sicilia, dopo il lockdown la Regione punta sui matrimoni per rilanciare l’economia: 3,5 milioni di euro… Il Fatto Quotidiano In Sicilia "Garanzia Giovani 2" contro il calo dell'occupazione

Al programma Garanzia Giovani Due si affida il compito di far ripartire l'occupazione in Sicilia, dopo il periodo legato all’emergenza covid-19. Dopo garanzia Giovani Uno, si cerca di rinnovare l'offe ...

Scisma d’Occidente: il 20 settembre 1378 l’elezione dell’antipapa Clemente VII

Dopo la morte del pontefice ... Cipro, Napoli, Borgogna, Scozia, Sicilia e il Ducato di Savoia. Invece si allinearono con Roma i regni di Inghilterra, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Svezia, Polonia, ...

Si vota per il referendum costituzionale, seggi aperti dalle 7 di oggi

Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali di oggi e domani. Si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. In Sicilia il voto ...

