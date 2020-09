Riaprono gli stadi, Spadafora: “Non è un liberi tutti, niente passi falsi” (Di domenica 20 settembre 2020) Mille spettatori agli eventi sportivi all’aperto. Piccolo passo verso la “normalità” per lo sport italiano che a partire dal campionato di Serie A e dagli Internazionali d’Italia di tennis potrà abbracciare nuovamente il pubblico negli stadi. “Deve essere chiaro che non c’è nessun liberi tutti, la situazione epidemiologica europea non consente passi falsi – ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in un’intervista al Corriere della Sera -. L’apertura a mille spettatori per eventi singoli era già prevista dall’equiparazione dello sport agli eventi culturali. Non era prevista per le partite di campionato, considerando anche che mille è un numero simbolico, ma a fronte della decisione di alcune ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Mille spettatori agli eventi sportivi all’aperto. Piccolo passo verso la “normalità” per lo sport italiano che a partire dal campionato di Serie A e dagli Internazionali d’Italia di tennis potrà abbracciare nuovamente il pubblico negli. “Deve essere chiaro che non c’è nessun, la situazione epidemiologica europea non consentefalsi – ha detto il ministro dello Sport Vincenzoin un’intervista al Corriere della Sera -. L’apertura a mille spettatori per eventi singoli era già prevista dall’equiparazione dello sport agli eventi culturali. Non era prevista per le partite di campionato, considerando anche che mille è un numero simbolico, ma a fronte della decisione di alcune ...

