“Prima o poi…” Matano-Mariotto | sguardi di fuoco in diretta Rai | “lo vedremo” | la clamorosa sfida che spiazza la Venier

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 settembre 2020) La quindicesima edizione di Ballando con le stelle è partita con il botto. Se ne parla a Domenica In, dove Maraospita in un faccia a faccia Guillermoe Alberto, che non hanno perso occasione per stuzzicarsi. Il primo è il giudice sopra le righe che catalizza l'attenzione degli spettatori ormai da oltre un decennio, mentre il secondo è stato chiamato da Milly Carlucci in qualità di opinionista.ha commentato l'ottima esibizione di Massimiliano Allegri, dicendo che il merito è tutto della maestra di tango e che anche lui sarebbe capace di ballare così bene accanto a lei pur essendo negato. “Prima o poi lo vedremo”, è stata la replica di. Un vero e proprio guanto di, vedremo se ...