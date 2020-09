Pierfrancesco Favino ricorda la sua infanzia con qualche rimpianto (Di domenica 20 settembre 2020) E’un papà tenerissimo, Pierfrancesco Favino. E pure vincente, come dimostra la Coppa Volpi conquistata sabato scorso alla Mostra del cinema di Venezia – edizione numero 77 – come miglior attore per l’interpretazione nel film. Padrenostro di Claudio Noce, dramma familiare ambientato negli Anni di Piombo. «Mi avete fatto la più bella sorpresa della mia vita», ha dichiarato emozionato Favino alla premiazione. «Come ha detto un regista, quando si gira un film è come se nascesse una stella. Noi viviamo su quella stella per mesi e la sua luce si propaga nello spazio e sugli schermi. Dedico questo premio ai milioni di schermi che si accenderanno, alla luce che si propagherà, al brillare degli occhi nel buio». «Mossa astuta da parte del regista» Un messaggio ... Leggi su controcopertina (Di domenica 20 settembre 2020) E’un papà tenerissimo,. E pure vincente, come dimostra la Coppa Volpi conquistata sabato scorso alla Mostra del cinema di Venezia – edizione numero 77 – come miglior attore per l’interpretazione nel film. Padrenostro di Claudio Noce, dramma familiare ambientato negli Anni di Piombo. «Mi avete fatto la più bella sorpresa della mia vita», ha dichiarato emozionatoalla premiazione. «Come ha detto un regista, quando si gira un film è come se nascesse una stella. Noi viviamo su quella stella per mesi e la sua luce si propaga nello spazio e sugli schermi. Dedico questo premio ai milioni di schermi che si accenderanno, alla luce che si propagherà, al brillare degli occhi nel buio». «Mossa astuta da parte del regista» Un messaggio ...

