Napoli | De Laurentiis | “Sosteniamo De Luca alle Regionali E’ l’uomo migliore del momento”

"Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l'unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E' lui l'uomo migliore del momento". Questo il tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che tramite i social esprime tutto il suo sostegno al governatore in carica, Vincenzo De Luca per le elezioni Regionali, per le quali si vota oggi e lunedì 21 settembre.

fanpage : 'Aurelio De Laurentiis sfrutta il Napoli per sostenere la candidatura di Vincenzo De Luca per le elezioni regionali… - sechesi : Il Napoli (e lo sport) ridotto a volantino da campagna elettorale. Abbiamo visto anche questa ? - HuffPostItalia : 'Il Napoli sostiene De Luca'. De Laurentiis incorona il governatore in pieno silenzio elettorale - ontoxy : RT @sportface2016: #Napoli, #DeLaurentiis si schiera con #DeLuca: 'Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a liv… - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis si schiera con #DeLuca: 'Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione… -