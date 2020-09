L'ombra del Coronavirus torna su Madrid, città semiblindata: scattano i pattugliamenti (Di domenica 20 settembre 2020) Oltre 200 poliziotti schierati per effettuare decine di controlli casuali. il piano elaborato dal comune di Madrid in vista della prossima settimana in cui scatteranno lockdown locali in sei quartieri ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 20 settembre 2020) Oltre 200 poliziotti schierati per effettuare decine di controlli casuali. il piano elaborato dal comune diin vista della prossima settimana in cui scatteranno lockdown locali in sei quartieri ...

Ultime Notizie dalla rete : ombra del Tennis, l'ombra del Covid sul Roland Garros: per la stampa spagnola 4 positivi la Repubblica L'ombra di Huawei dietro l'accordo TikTok-Oracle

ROMA - Un compromesso tra Stati Uniti e Cina, di questi tempi, è una notizia. Perché è verso un compromesso che si sta avviando la vicenda TikTok, con il gradimento di principio espresso da Trump ("ac ...

Sassuolo, offerta del Fulham per Marlon

Marlon-Fulham, un binomio che presto potrebbe diventare realtà. Il giocatore del Sassuolo piace molto alla società londinese, che ha già presentato un'offerta ai neroverdi e conta di chiudere nelle pr ...

Cosa (non) è cambiato a 150 anni della presa di Porta Pia. Il commento di Pedrizzi

La celebrazione di questi 150 anni della presa di Porta Pia vede uniti ed in accordo i rappresentanti della Chiesa e dello Stato italiano; trascurando quello che in realtà l'Italia e Roma avrebbero po ...

