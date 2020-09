RaiNews : Intervenuti nella notte in un palazzo, due cararabinieri hanno tentato di bloccare due ladri, ma uno è stato colpit… - Corriere : Roma, tentata rapina all’Eur: un ladro ucciso e un carabiniere ferito al petto con un cacciavite - LaStampa : Roma, 56enne siriano ucciso da un colpo di pistola durante un furto, ferito un carabiniere - roccor28 : Beh, ogni tanto una bella notizia. - CesareOrtis : Roma, ladro ucciso durante un furto, è un siriano di 54 anni in possesso di regolare permesso di soggiorno e pregiu… -

Ladro ucciso in un tentativo di furto, si cerca complice. L’uomo, 56enne siriano con precedenti, ha aggredito due carabinieri Un 56enne siriano ha aggredito nella notte due carabinieri intervenuti per ...Sabato notte di sangue nel quartiere romano dell'Eur, in via Paolo Di Dono: un ladro d'appartamento è stato ucciso da un carabiniere che ha sparato per difendere un collega, che il ladro aveva ferito ...Dramma a Roma nella notte. Carabinieri aggrediti. Un ladro è morto e un carabiniere è rimasto ferito a Roma, nel quartiere Eur, durante un tentativo di furto in un palazzo. La notte scorsa in via Paol ...