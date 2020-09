La Juve di Pirlo inizia col piede giusto: 3-0 alla Samp con Kulusevski, Bonucci e Ronaldo. Ecco tutti i risultati della Serie A (Di domenica 20 settembre 2020) La Juventus di Andrea Pirlo inizia con il piede giusto la sua avventura nella nuova stagione di Serie A. I bianconeri si sbarazzano della Sampdoria con un rotondo 3-0 firmato dal nuovo acquisto Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. È proprio il centrocampista, lo scorso anno a Parma e costato 44 milioni di euro, ad aprire le danze al 13′ con un bel tiro di mancino da 18 metri. Specialità della casa. In campo c’è solo la Juve, con Ronaldo padrone del gioco e più volte vicino al raddoppio. Che arriva solo nel secondo tempo, al 78′, con Bonucci dopo una mischia in area nata da un corner ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Lantus di Andreacon illa sua avventura nella nuova stagione diA. I bianconeri si sbarazzanodoria con un rotondo 3-0 firmato dal nuovo acquistoe Cristiano. È proprio il centrocampista, lo scorso anno a Parma e costato 44 milioni di euro, ad aprire le danze al 13′ con un bel tiro di mancino da 18 metri. Specialitàcasa. In campo c’è solo la, conpadrone del gioco e più volte vicino al raddoppio. Che arriva solo nel secondo tempo, al 78′, condopo una mischia in area nata da un corner ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Dubbi? Non ne ho. Certezze? Sono alla Juve, alleno una squadra di campioni, è stato facile per… - romeoagresti : #Pirlo: '#Suarez? Tempi per il passaporto lunghi, è difficile possa essere il centravanti della #Juve”. - El_diez_ : RT @_enz29: La Juve di Pirlo gioca già meglio di quella di Sarri - ZonaJuventina : RT @marcopiccari1: L'avversario non era di rilievo, ma ho visto una #Juve serena messa bene in campo, aggressiva con voglia di fare la part… -