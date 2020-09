Juventus Sampdoria streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di domenica 20 settembre 2020) Juventus Sampdoria streaming – Questa sera alle 20.45, andrà in scena Juventus Sampdoria: debutto da allenatore per Andrea Pirlo. Il neo tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con tandem offensivo composto da due attaccanti molto mobili come Kulusevski e Cristiano Ronaldo, vista l’indisponibilità di Dybala ed in attesa del nuovo numero 9. A centrocampo spazio a Cuadrado e De Sciglio, non convocato Luca Pellegrini (Alex Sandro infortunato), con Bentancur in cabina di regia e Rabiot e Ramsey ad agire da mezzali. Fra i pali agirà Szczesny, in difesa Danilo, Bonucci e Chiellini dovrebbero comporre la difesa a tre. L’alternativa è il 4-3-3, con l’inserimento di Douglas Costa nel tridente offensivo e l’esclusione di uno tra Danilo e Cuadrado. ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 settembre 2020)– Questa sera alle 20.45, andrà in scena: debutto da allenatore per Andrea Pirlo. Il neo tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con tandem offensivo composto da due attaccanti molto mobili come Kulusevski e Cristiano Ronaldo, vista l’indisponibilità di Dybala ed in attesa del nuovo numero 9. A centrocampo spazio a Cuadrado e De Sciglio, non convocato Luca Pellegrini (Alex Sandro infortunato), con Bentancur in cabina di regia e Rabiot e Ramsey ad agire da mezzali. Fra i pali agirà Szczesny, in difesa Danilo, Bonucci e Chiellini dovrebbero comporre la difesa a tre. L’alternativa è il 4-3-3, con l’inserimento di Douglas Costa nel tridente offensivo e l’esclusione di uno tra Danilo e Cuadrado. ...

