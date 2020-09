Juventus-Sampdoria, formazioni ufficiali: dentro Frabotta e McKennie (Di domenica 20 settembre 2020) L’attesa è finita. Sono finalmente giunte le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria, sfida valida per la 1° giornata della Serie A 2020/21. Pirlo, dopo aver sorpreso diramando una lista dei convocati con un’esclusione di lusso, non ha fatto mancare dei colpi di scena anche per la scelta degli 11 titolari. Per il suo debutto ufficiale sulla panchina bianconera, il Maestro si affiderà ad un 3-5-2, che molto probabilmente diventerà un 4-4-2 in fase difensiva. Spiccano due grandi novità inattese alla vigilia. Troviamo infatti dal primo minuto il nuovo arrivato McKennie, ma è soprattutto il nome di Frabotta la sorpresa assoluta. Il terzino dell’Under 23 avrebbe avuto la meglio su De Sciglio e dunque si posizionerà sulla ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 20 settembre 2020) L’attesa è finita. Sono finalmente giunte ledi, sfida valida per la 1° giornata della Serie A 2020/21. Pirlo, dopo aver sorpreso diramando una lista dei convocati con un’esclusione di lusso, non ha fatto mancare dei colpi di scena anche per la scelta degli 11 titolari. Per il suo debutto ufficiale sulla panchina bianconera, il Maestro si affiderà ad un 3-5-2, che molto probabilmente diventerà un 4-4-2 in fase difensiva. Spiccano due grandi novità inattese alla vigilia. Troviamo infatti dal primo minuto il nuovo arrivato, ma è soprattutto il nome dila sorpresa assoluta. Il terzino dell’Under 23 avrebbe avuto la meglio su De Sciglio e dunque si posizionerà sulla ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - JuventusTV : #Numbers | Le statistiche dei protagonisti di #JuveSamp degli ultimi anni ?? On demand, qui ??… - Mediagol : #SerieA, #Juventus-#Sampdoria: Kulusevski affianca Ronaldo, Ranieri senza Quagliarella. Le formazioni ufficiali - TifosiBN : #JuveSampdoria, che occasione per #Frabotta: #Pirlo lo schiera dal 1', ma aveva già conquistato #Sarri ?????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport Juve: Pirlo stupisce subito,lancia Frabotta da inizio

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Andrea Pirlo stupisce fin dalla sua prima apparizione in campionato come allenatore della Juventus. Infatti lancia nella formazione iniziale che affronterà la Sampdoria di Rani ...

Samp, Osti: 'Keita arriva sicuro. Candreva ci piace, ma non siamo gli unici. Il colpo a centrocampo...'

Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro la Juventus facendo il punto sul mercato del club bl ...

Diretta Juventus-Sampdoria 0-0

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Andrea Pirlo stupisce fin dalla sua prima apparizione in campionato come allenatore della Juventus. Infatti lancia nella formazione iniziale che affronterà la Sampdoria di Rani ...Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro la Juventus facendo il punto sul mercato del club bl ...Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.