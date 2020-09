Juventus-Sampdoria, Bonucci: “Abbiamo visto nuove idee. Ora ci divertiamo di più” (Di domenica 20 settembre 2020) “Abbiamo visto nuove idee e un nuovo modo di interpretare la partita. Questa è la grande differenza nella qualità di aggredire le partite. Ci divertiamo di più. Con Sarri c’era un movimento di reparto, ora è molto da uno contro uno“. Queste le dichiarazioni di Leonardo Bonucci dopo la vittoria per 3-0 della sua Juventus contro la Sampdoria nella prima giornata di Serie A 2020/2021. L’autore del gol del momentaneo 2-0 si è poi soffermato sul rapporto con Pirlo: “Siamo grandi e maturi per comportarci da veri professionisti – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Oggi Andrea Pirlo è il nostro allenatore e per lui c’è il massimo del rispetto e della disponibilità. Lo ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) “Abbiamoe un nuovo modo di interpretare la partita. Questa è la grande differenza nella qualità di aggredire le partite. Cidi più. Con Sarri c’era un movimento di reparto, ora è molto da uno contro uno“. Queste le dichiarazioni di Leonardodopo la vittoria per 3-0 della suacontro lanella prima giornata di Serie A 2020/2021. L’autore del gol del momentaneo 2-0 si è poi soffermato sul rapporto con Pirlo: “Siamo grandi e maturi per comportarci da veri professionisti – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Oggi Andrea Pirlo è il nostro allenatore e per lui c’è il massimo del rispetto e della disponibilità. Lo ...

