Juve Sampdoria 1-0 LIVE | Kulusevski sigla il vantaggio bianconero

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 settembre 2020) All’Allianz Stadium, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 12′ Gol di– Ronaldo non riesce a superare la difesa, la palla arriva ache ci prova: la palla finisce in rete.10′ Occasione di Ronaldo – Ramsey recupera e serve Ronaldo, che ci prova davanti ad Audero: il portiere salva tutto in calcio d’angolo 6′ Tiro di Danilo – Ci prova Danilo ...