Juve-Samp, Frabotta la scommessa di Pirlo (Di domenica 20 settembre 2020) Andrea Pirlo debutta subito con una grossa sorpresa di formazione per il suo esordio da tecnico della Juve. A sinistra gioca Gianluca Frabotta, romano classe 1999. Non si tratta di un esordio, perché ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) Andreadebutta subito con una grossa sorpresa di formazione per il suo esordio da tecnico della. A sinistra gioca Gianluca, romano classe 1999. Non si tratta di un esordio, perché ...

juventusfc : Domani sera #JuveSamp si giocherà alla presenza di 1000 invitati. ?? - juventusfc : Did you know? Quello che c'è da sapere su #JuveSamp è qui! ?? - forumJuventus : #CoachPirlo pre #JuveSamp: 'Dobbiamo affrontare la stagione con ferocia. Sicuro di quello che sto facendo. Non c'è… - _juvenews : Juve-Samp, Frabotta la scommessa di Pirlo - misorecordsuk : Juve-Samp, Frabotta la scommessa di Pirlo #Juve #Juventus -