Juve, Dzeko non arriva? Paratici ha pronto le due alternative (Di domenica 20 settembre 2020) Calciomercato Juve: Arkadiusz Milik alla Roma rallenta l'affare Dzeko: Paratici si cautela e tiene vive due piste alternative Edin Dzeko è l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco della Juve nella prossima stagione. Al momento, però, il rallentamento di Milik alla Roma blocca anche il passaggio del bosniaco a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paratici avrebbe già pronto il piano B in caso di fumata nera. Giroud o Kean, infatti, le due alternative a Dzeko, con l'attaccante classe 2000 che potrebbe arrivare indipendentemente in bianconero.

romeoagresti : Giornata di contatti sul fronte #Kean, che la #Juve vorrebbe prendere oltre a #Dzeko. I bianconeri premono per il p… - DiMarzio : #Milik-#Napoli, manca l'accordo: la Roma aspetta, #Dzeko-#Juve in stand by - tuttosport : ?? Avanti per #Kean come vice #Dzeko: blitz di #Raiola nella sede della #Juve ?? - AleBerlo : RT @willy_signori: Nell’intreccio Milik-Dzeko c’è solo un modo per far saltare il banco: ritirarsi. Lasciare Dzeko a Roma e ADL con la gran… - clacolosimo : RT @willy_signori: Nell’intreccio Milik-Dzeko c’è solo un modo per far saltare il banco: ritirarsi. Lasciare Dzeko a Roma e ADL con la gran… -