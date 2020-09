I rischi di Renzi, stella di prima grandezza da tempo in fase calante (Di domenica 20 settembre 2020) Vivo da mesi in volontario isolamento causa Covid nella quiete della Tuscia a pochi chilometri dalla Toscana, l'antica Etruria accomunata dalla straordinaria civiltà etrusca che ha caratterizzato per ... Leggi su globalist (Di domenica 20 settembre 2020) Vivo da mesi in volontario isolamento causa Covid nella quiete della Tuscia a pochi chilometri dalla Toscana, l'antica Etruria accomunata dalla straordinaria civiltà etrusca che ha caratterizzato per ...

ferdinandocorte : @MarcoFollini @Guido_Pelloni Si pronuncia per il sì perché i sondaggi dicono che prevarrà sui NO. Solo per questo.… - TheQ_continuum : @m1rk0__ @Adnkronos L'abolizione totale e tombale è di Renzi col sostegno del cdx. I dl Bersani veniva sempre rinvi… - eizaghi : • Padellaro Rischi Giani&renzi (Il Fatto Quotidiano), 17 set 2020 ?@ItaliaViva? avrà un po’ di responsabilità’ in… - Fort71488686 : @Raffael31870221 @marino29b Questo signore ha finanziato Renzi con 800mila euro per 'le idee' dice lui. In realtà,… - ClaudiodiRoma2 : @ClaudioCrosara @Adnkronos Se poi sei così infantile da divertirti con queste stronzate di video, rischi un bel vaf… -